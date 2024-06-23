Стали известны расклады на выход третьих мест в плей-офф Евро-2024

22 июня матчем группы Е и двумя встречами группы F завершился 2-й тур группового этапа чемпионата Европы – 2024 года. По итогам 2-го тура Евро-2024 сборные Германии, Испании и Португалии стали первыми, кто обеспечил выход в 1/8 финала континентального первенства.

По итогам первых двух туров «Чемпионат» составил расклады на выход в плей-офф турнира в Германии.

Известно, что победители групп B, C, E, F изначально имеют некоторое преимущество. Они получат в 1/8 финала третью команду из другой группы (так это было и на прошлом Евро).

Сообщается, что сейчас другие группы делегируют по три команды. По состоянию на сегодня наиболее вероятный вариант с выходом третьих команд из групп: AСDE.

A: Германия (уже вышла), Швейцария, Шотландия, Венгрия;

C: Англия, Дания, Словения, Сербия;

D: Нидерланды, Франция, Австрия, Польша (уже вылетела);

E: Румыния, Бельгия, Словакия, Украина.

Этому сценарию дают 31% вероятности — согласно подсчётам Football Meets Data. При этом группа D делегирует три команды с вероятностью в 99%, группа E – с вероятностью в 94%, A – в 69% и группа C – в 62%.

Худшая вероятность отправить в плей-офф три команды у группы B – 36% и у группы F – 41%.

Таким образом, испанцы в 1/8 финала встретятся с третьей командой из группы A, D, E или F. C огромной вероятностью это будет либо сборная из группы E, либо сборная из группы F. Попасть на команду из группы A испанцам почти невозможно. Португалия в 1/8 финала сыграет с третьей сборной из группы A, B или C. Победитель группы А (сейчас это Германия) выходит на второе место группы С (Дания).

3-й тур чемпионата Европы – 2024 стартует сегодня, 23 июня, матчами Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия. Стартовый свисток о начале игр раздастся в 22:00 мск.

Евро-2024: итоговый список команд: