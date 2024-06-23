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Евро-2024: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица
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14 июня 2024 года встречей Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. 22 июня матчем группы Е и двумя встречами группы F завершился 2-й тур группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Результаты 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года:

Группа A. Германия — Венгрия — 2:0;
Группа А. Шотландия — Швейцария — 1:1.

Группа В. Хорватия — Албания — 2:2.
Группа В. Испания — Италия — 3:0.

Группа C. Словения — Сербия — 1:1;
Группа C. Дания — Англия — 1:1.

Группа D. Польша — Австрия — 1:1;
Группа D. Нидерланды — Франция — 0:0.

Группа E. Словакия — Украина — 1:2;
группа E. Бельгия — Румыния — 2:0.

Группа F. Грузия — Чехия — 1:1;
Группа F. Турция — Португалия — 0:3.

По итогам 2-го тура Евро-2024 Польша стала первой сборной, которая потеряла математические шансы на выход из группы в плей-офф турнира. Сборные Германии, Испании и Португалии стали первыми, кто обеспечил выход в 1/8 финала континентального первенства.

Турнирная таблица Евро-2024

3-й тур чемпионата Европы – 2024 стартует сегодня, 23 июня, матчами Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия. Стартовый свисток о начале игр раздастся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
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