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Кварацхелия высказался о предстоящей встрече с Роналду в матче Евро-2024

Кварацхелия высказался о предстоящей встрече с Роналду в матче Евро-2024
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о предстоящей встрече с Криштиану Роналду в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем их, но хотим показать, что всё возможно. Роналду был для меня кумиром. Я рад буду увидеть его на поле. Это был сон, который мне приснился, и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Кварацхелии A Bola.

Напомним, в первом матче сборная Грузии проиграла национальной команде Турции со счётом 1:3. Во втором туре Грузия сыграла вничью с Чехией. Матч заключительного тура групповой стадии Евро-2024 между Грузией и Португалии состоится 26 июня.

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