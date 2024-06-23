Родриго одной фразой ответил на вопрос о переходе Килиана Мбаппе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс высказался о переходе в испанский клуб французского форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе в «Реале»? Играть с одним из лучших в мире – это мечта», – приводит слова Родриго Madrid Zone.

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В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн. Бразилец в составе своей сборной выступает на Кубке Америки – 2024. Сборной Бразилии на групповом этапе турнира предстоит встретиться с командами Коста-Рики, Колумбии и Парагвая.

Напомним, Мбаппе покинул парижский клуб по окончании минувшего сезона. 3 июня мадридский «Реал» официально объявил, что 25-летний нападающий стал их игроком. На текущий момент Мбаппе выступает на Евро-2024 в составе сборной Франции.

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