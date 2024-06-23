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Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: хотим устроить Германии тяжёлые времена

Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: хотим устроить Германии тяжёлые времена
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче с национальной командой Германии в 3-м туре чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы добились положительных результатов в первых двух играх, и сейчас мы находимся в хорошей ситуации. Нам не обязательно побеждать завтра. Мы хотим показать свои качества и устроить Германии тяжёлые времена. Прежде всего, мы хотим показать хорошее выступление. Это престижная игра, и мы хотим провести её хорошо. Мы хорошо подготовились. Мы сосредоточены на этой игре, она очень много значит для нас. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились ею», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

Сборная Швейцарии занимает второе место, набрав четыре очка. Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.

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