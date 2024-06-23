Нагельсман высказался о предстоящем матче сборной Германии со Швейцарией на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче со Швейцарией в 3-м туре Евро-2024.

«На данный момент планов по смене состава нет. Я не принимаю во внимание риск получения жёлтых карточек, потому что полностью доверяю команде. Если один игрок будет дисквалифицирован, я просто выпущу кого-нибудь другого. Я думаю, что Мурат Якин — хороший тренер, и мне нравится говорить с ним о футболе. Швейцария, вероятно, лучший соперник в этой группе с точки зрения индивидуальных качеств»- приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Швейцария занимает второе место, набрав четыре очка.

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