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Нагельсман высказался о предстоящем матче сборной Германии со Швейцарией на Евро-2024

Нагельсман высказался о предстоящем матче сборной Германии со Швейцарией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем матче со Швейцарией в 3-м туре Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На данный момент планов по смене состава нет. Я не принимаю во внимание риск получения жёлтых карточек, потому что полностью доверяю команде. Если один игрок будет дисквалифицирован, я просто выпущу кого-нибудь другого. Я думаю, что Мурат Якин — хороший тренер, и мне нравится говорить с ним о футболе. Швейцария, вероятно, лучший соперник в этой группе с точки зрения индивидуальных качеств»- приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Швейцария занимает второе место, набрав четыре очка.

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