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«Ювентус» может подписать игрока «Атлетико» за € 30 млн

«Ювентус» может подписать игрока «Атлетико» за € 30 млн
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Туринский «Ювентус» рассматривает подписание 24-летнего вингера мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме. Об этом сообщает журналист и инсайдер TuttoJuve Мирко Ди Натале.

По информации источника, испанский воспитанник «матрасников», выступающий на флангах защиты и атаки, может покинуть клуб из-за проигранной конкуренции 24-летнему бразильцу Самуэлу Лино. «Атлетико» оценивает игрока в € 30 млн. Отмечается, что сам Рикельме не хотел бы покидать испанский клуб.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В минувшем сезоне испанский фланговый футболист провёл за мадридскую команду 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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