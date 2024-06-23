ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Румынии: мы дали бой этой хорошей Бельгии, ещё бы чуть-чуть концентрации

Тренер сборной Румынии: мы дали бой этой хорошей Бельгии, ещё бы чуть-чуть концентрации
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску дал комментарий по поражению своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 со сборной Бельгии (0:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

«Мы начали матч отдельными ошибками, и отойти от того гола в начале было тяжело. У нас был план B, но противостоять третьей по рейтингу команде тяжело, а везения не было. Во втором тайме мы пришли в себя, стали более инициативными, создали ряд моментов и действительно дали бой этой хорошей команде. Думаю, ещё бы чуть-чуть концентрации — и могли бы провести игру иначе», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Сборная Румынии уступила национальной команде Бельгии со счётом 0:2 в матче 2-го тура Евро-2024, ранее в 1-м туре румыны крупно обыграли Украину (3:0). После двух стартовых туров у всех участников группы E по три очка, Румыния возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице голов и количеству забитых мячей.

Материалы по теме
Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android