Тренер сборной Румынии: мы дали бой этой хорошей Бельгии, ещё бы чуть-чуть концентрации

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску дал комментарий по поражению своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 со сборной Бельгии (0:2).

«Мы начали матч отдельными ошибками, и отойти от того гола в начале было тяжело. У нас был план B, но противостоять третьей по рейтингу команде тяжело, а везения не было. Во втором тайме мы пришли в себя, стали более инициативными, создали ряд моментов и действительно дали бой этой хорошей команде. Думаю, ещё бы чуть-чуть концентрации — и могли бы провести игру иначе», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Сборная Румынии уступила национальной команде Бельгии со счётом 0:2 в матче 2-го тура Евро-2024, ранее в 1-м туре румыны крупно обыграли Украину (3:0). После двух стартовых туров у всех участников группы E по три очка, Румыния возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице голов и количеству забитых мячей.