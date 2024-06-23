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В группе Бельгии и Украины на Евро-2024 сложилась уникальная для ЧЕ турнирная ситуация

В группе Бельгии и Украины на Евро-2024 сложилась уникальная для ЧЕ турнирная ситуация
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22 июня на поле стадиона «Райн-Энерги» в немецком Кёльне завершился матч 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Румынии, победу со счётом 2:0 одержали бельгийцы. Ранее, 21 июня, в этой же группе национальная команда Словакии потерпела поражение от Украины (1:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

По результатам этих матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Как сообщает Opta Sports, турнирная ситуация с равенством очков у всех команд перед заключительным туром сложилась впервые в истории чемпионатов Европы.

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