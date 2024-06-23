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Лионель Месси рассказал о попытках заняться теннисом

Лионель Месси рассказал о попытках заняться теннисом
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о попытках заняться теннисом.

«Правда в том, что теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы сыграть, нужно уверенно уметь это делать. Нужна специальная техника.

Я пытался. Много лет назад мы с Антонеллой посетили пару занятий, а потом прекратили. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», — приводит слова Месси TennisUpToDate.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение 36-летнего футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 34 млн.

С 21 июня по 15 июля пройдёт Кубок Америки – 2024 в США. Сборная Аргентины выступит в группе А с Перу, Чили и Канадой.

Лионель Месси сыграл в теннис

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