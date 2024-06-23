Бруну Фернандеш отреагировал на решение Роналду отдать ему пас на пустые ворота

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о своём товарище по покаменде Криштиану Роналду после того, как звезда футбола сделал на него ассист при выходе два в одного в победном матче с Турцией (3:0).

«Забивать нравится всем, но это не самое важное в футболе, и мой гол это отражает. Криштиану — наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает ассист. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель — победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим выиграть», — приводит слова Фернандеша O Jogo.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.