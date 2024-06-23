Мексика обыграла Ямайку на Копа-2024 в матче с участием Чавеса и Николсона

В ночь с 22 на 23 июня мск на поле стадиона «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне завершился матч 1-го тура Копа Америка — 2024 (Кубка Америки) между сборными Мексики и Ямайки. Победу со счётом 1:0 одержала национальная команда Мексики.

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил мексиканский защитник Херардо Артеага. Ранее, на 50-й минуте игры, мяч в сетку ворот соперника направил ямайский нападающий Майкл Антонио, но его гол не был засчитан после видеопросмотра из-за положения «вне игры».

В составе сборной Ямайки полный матч провёл нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон. Опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел в стартовом составе сборной Мексики и был заменён на 78-й минуте игры.