«Лобановский бы в гробу перевернулся». Украинский журналист жёстко раскритиковал сборную

Известный журналист Игорь Цыганик подверг критике сборную Украины за плохую игру в одном из важных аспектов в матче со Словакией. Ведущий вспомнил великого Валерия Лобановского.

«Мы так прессинговали… Почему-то я убеждён, что команда не полностью готова физически к турниру и вообще не готова к турниру. Мы так выбегали в прессинг, что если бы Лобановский увидел, он перевернулся бы в гробу. Да нельзя.

Никакой слаженности, мы имитировали прессинг. Прессинг должен быть так, чтобы вонзались, бежали. А не так, что просто прессинг ради прессинга», – сказал ведущий в эфире YouTube-канала «Игорь Цыганик».

21 июня завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1.

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