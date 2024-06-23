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Кевин Де Брёйне отреагировал на победу Бельгии над Румынией в матче Евро

Кевин Де Брёйне отреагировал на победу Бельгии над Румынией в матче Евро
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне отреагировал на исход матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Румынией. Бельгийская сборная победила со счётом 2:0.

«После первого матча я не волновался. Не думаю, что мы играли плохо сами по себе. Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создавали моменты, даже могли забить. Мы хорошо играли с Румынией, и я думаю, что мы заслужили победу. Поэтому я счастлив», — цитирует Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком данного матча. После этой игры сборная Бельгии набрала три очка и догнала сборную Румынии в квартете Е, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.

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