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Расписание матчей Евро-2024 на 23 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 23 июня
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Сегодня, 23 июня, состоится 10-й игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя два матча заключительного т3-го тура в группе A: хозяйка турнира сборная Германии сыграет со Швейцарией, национальная команда Шотландии встретится с Венгрией. Эти встречи пройдут одновременно.

Расписание Евро-2024 на 23 июня:

  • Швейцария — Германия. 22:00 мск;
  • Шотландия — Венгрия. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии одержала на старте турнира две победы и возглавляет турнирную таблицу группы A с шестью очками, бундесманшафт уже гарантировала себе выход в плей-офф. Вторую строчку занимают набравшие четыре очка швейцарцы. Сборная Шотландии набрала одно очко и находится на третьем месте, замыкает таблицу квартета Венгрия, не набравшая в двух первых турах ни одного очка.

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Континентальное первенство продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

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