Расписание матчей Евро-2024 на 23 июня

Сегодня, 23 июня, состоится 10-й игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя два матча заключительного т3-го тура в группе A: хозяйка турнира сборная Германии сыграет со Швейцарией, национальная команда Шотландии встретится с Венгрией. Эти встречи пройдут одновременно.

Расписание Евро-2024 на 23 июня:

Швейцария — Германия. 22:00 мск;

Шотландия — Венгрия. 22:00 мск.

Сборная Германии одержала на старте турнира две победы и возглавляет турнирную таблицу группы A с шестью очками, бундесманшафт уже гарантировала себе выход в плей-офф. Вторую строчку занимают набравшие четыре очка швейцарцы. Сборная Шотландии набрала одно очко и находится на третьем месте, замыкает таблицу квартета Венгрия, не набравшая в двух первых турах ни одного очка.

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Континентальное первенство продлится до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.