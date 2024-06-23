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Швейцария — Германия: во сколько матч, где смотреть

Швейцария — Германия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Швейцарии и Германии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Шотландии и Венгрии. После 2-го тура немцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, шотландцы — одно, в активе национальной команды Венгрии турнирных баллов нет.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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