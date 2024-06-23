«Реал» может приобрести полузащитника «Ювентуса» на замену Кроосу

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мадридский клуб ищет замену Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру.

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При этом контракт Рабьо с туринцами заканчивается 30 июня. Клуб предложил ему продлить соглашение на два года с опцией продления ещё на один с зарплатой около € 7,5 млн за сезон, но Адриен ещё не дал ответ «Ювентусу».

Туринский клуб намерен подождать ещё несколько дней, но уже имеет варианты на замену Рабьо. Речь идёт о полузащитнике «Монако» Юссуфе Фофана и Кефрене Тюраме из «Ниццы».

В этом сезоне Рабьо отметился пятью голами и тремя ассистами в 35 матчах за клуб.

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