Один из главных талантов «ПСЖ» сообщил о желании покинуть парижский клуб

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс официально сообщил клубу о желании уйти летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Указано, что речь идёт про аренду на один сезон. Его контракт с парижанами действует до 2027 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде за «Лейпциг», и этот клуб хотел бы снова подписать его.

Игрока также хочет видеть у себя и «Бавария». Решение будет принято по завершении Евро-2024.

Минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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