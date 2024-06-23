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Анчелотти и Куртуа обратились к Лунину после провального матча с Румынией

Анчелотти и Куртуа обратились к Лунину после провального матча с Румынией
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Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин получил поддержку одноклубников и тренера после стартового матча группового этапа Евро-2024 с Румынией (0:3), в котором вратарь совершил несколько очевидных ошибок.

По информации Defensa Central, с Луниным связался другой вратарь мадридцев, Тибо Куртуа. Бельгиец позвонил украинцу, поддержал его и отметил, что «такое случается с каждым».

Отмечается, что сообщения со словами поддержки Лунину отправили тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также игроки Давид Алаба и Даниэль Карвахаль.

В матче с румынами голкипер получил худшую оценку WhoScored на чемпионатах Европы с 2012 года.

Напомним, во втором матче группового этапа со Словакией в воротах Украины вышел Анатолий Трубин. Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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