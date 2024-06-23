Зинченко рассказал о жёсткой беседе Шевченко с игроками сборной после разгрома от Румынии

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как Андрей Шевченко проводил теоретическое занятие после поражения от Румынии (0:3) в 1-м туре Евро-2024.

– Правда ли, что Шевченко разносил команду после Румынии?

– Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артёмом там не было, а может, и к счастью. Ибо получили на орехи все мы.

Здесь, как я и говорил, всю ту порцию критики, слова, проговорённые после матча и тренерским штабом, и мы друг другу – всё было по заслугам. Потому что так играть было нельзя», — приводит слова Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, во 2-м туре Украина обыграла Словакию со счётом 2:1. В 3-м туре команда сыграет с Бельгией.

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