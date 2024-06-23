УЕФА объявил претендентов на лучший гол 2-го тура Евро-2024

Пресс-служба УЕФА объявила об открытии пользовательского голосования за лучший гол 2-го тура чемпионата Европы — 2024.

В список из четырёх претендентов вошли забитые мячи украинца Романа Яремчука в ворота сборной Словакии (2:1), датчанина Мортена Юльманна в ворота сборной Англии (1:1), швейцарца Шердана Шакири в ворота сборной Шотландии (1:1) и австрийца Гернота Траунера в ворота национальной команды Польши (3:1).

По итогам двух туров группового этапа Евро-2024 гарантировали себе выход в плей-офф турнира (1/8 финала) сборные Германии, Испании и Португалии. Сборная Польши стала единственной национальной командой, утратившей все шансы на продолжение борьбы за победу в чемпионате Европы — 2024 за тур до конца группового этапа.