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Нагельсман высказался о риске выхода сборной Германии на Испанию в 1/4 финала Евро-2024

Нагельсман высказался о риске выхода сборной Германии на Испанию в 1/4 финала Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о возможности попадания на сборную Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы — 2024.

«Возможная встреча с Испанией? Думаю, трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем». Нужно побеждать и обретать ещё большую уверенность. Не имеет значения, кто окажется следующим соперником», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании по итогам двух стартовых туров группового этапа Евро-2024 гарантировала себе итоговое первое место в группе B. Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу группы A и в случае победы или ничьей в матче 3-го тура с командой Швейцарии также финиширует на первой строчке — в этом случае Германия и Испания могут встретиться уже в четвертьфинале турнира.

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