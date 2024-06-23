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23 июня главные новости спорта, результаты футбола, Евро-2024, Кубок Америки — 2024, UFC, Игры БРИКС

Бельгия обыграла Румынию на Евро, Волков одолел Павловича на турнире UFC. Главное к утру
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Сборная Бельгии одержала победу над сборной Румынии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024, российский боец UFC тяжёлого веса Александр Волков выиграл поединок с соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей, сборная Мексики стартовала с победы на Копа Америка — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче Евро-2024.
  2. Волков единогласным решением судей победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии.
  3. Мексика обыграла Ямайку на Копа-2024 в матче с участием Чавеса и Николсона.
  4. Юлия Ефимова выиграла финал на 50 м брассом на Багамах.
  5. В группе Бельгии и Украины на Евро-2024 сложилась уникальная для ЧЕ турнирная ситуация.
  6. Передача Рондона помогла Венесуэле обыграть Эквадор в матче 1-го тура Копа-2024.
  7. Американский олимпийский чемпион дисквалифицирован за повторное применение допинга.
  8. Арбитры отменили третий гол Ромелу Лукаку на Евро-2024.
  9. Шара Буллет нокаутировал Троколи на турнире UFC в Саудовской Аравии.
  10. Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые награды на Играх БРИКС.
  11. УЕФА объявил претендентов на лучший гол 2-го тура Евро-2024.
  12. Результаты турнира UFC в Саудовской Аравии.
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