Бельгия обыграла Румынию на Евро, Волков одолел Павловича на турнире UFC. Главное к утру

Сборная Бельгии одержала победу над сборной Румынии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024, российский боец UFC тяжёлого веса Александр Волков выиграл поединок с соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей, сборная Мексики стартовала с победы на Копа Америка — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».