Бельгия обыграла Румынию на Евро, Волков одолел Павловича на турнире UFC. Главное к утру
Сборная Бельгии одержала победу над сборной Румынии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024, российский боец UFC тяжёлого веса Александр Волков выиграл поединок с соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей, сборная Мексики стартовала с победы на Копа Америка — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Бельгии уверенно обыграла Румынию в матче Евро-2024.
- Волков единогласным решением судей победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии.
- Мексика обыграла Ямайку на Копа-2024 в матче с участием Чавеса и Николсона.
- Юлия Ефимова выиграла финал на 50 м брассом на Багамах.
- В группе Бельгии и Украины на Евро-2024 сложилась уникальная для ЧЕ турнирная ситуация.
- Передача Рондона помогла Венесуэле обыграть Эквадор в матче 1-го тура Копа-2024.
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