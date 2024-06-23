ЖФК «Спартак» представил новую форму, в которой сыграет в дерби с «Локомотивом»

ЖФК «Спартак» представил новый вариант формы, в которой футболистки красно-белых примут участие в матче 13-го тура Суперлиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 23 июня.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Напомним, матч «Спартак» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

После девяти матчей данного соревнования «Спартак» набрал 20 очков и занимает пятое место. «Локомотив» после 11 туров Суперлиги заработал 25 очков и располагается на четвёртой строчке.

В последних пяти матчах Суперлиги красно-белые одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В последних пяти турах этого турнира «Локомотив» четыре раза победил и один раз потерпел поражение.

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