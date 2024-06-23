Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Начо из клуба

После того как центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес покинет клуб, новым капитаном команды станет полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, вице-капитаном мадридского клуба станет правый защитник Даниэль Карвахаль. Третьим выбором является защитник Лукас Васкес.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 34-летний футболист покинет «Реал» нынешним летом. Подчёркивалось, что в услугах Начо заинтересованы клубы из МЛС, а также Саудовской Аравии. В частности, футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».
Также ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом», заканчивающийся 30 июня, ещё на один год.
Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: