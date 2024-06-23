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Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Начо из клуба

Стало известно, кто станет капитаном «Реала» после ухода Начо из клуба
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После того как центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес покинет клуб, новым капитаном команды станет полузащитник Лука Модрич. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вице-капитаном мадридского клуба станет правый защитник Даниэль Карвахаль. Третьим выбором является защитник Лукас Васкес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 34-летний футболист покинет «Реал» нынешним летом. Подчёркивалось, что в услугах Начо заинтересованы клубы из МЛС, а также Саудовской Аравии. В частности, футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».

Также ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом», заканчивающийся 30 июня, ещё на один год.

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