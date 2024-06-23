Главный тренер Бельгии Тедеско высказался о Де Брёйне после матча с Румынией на Евро

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о полузащитнике команды Кевине Де Брёйне после матча с Румынией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Я знаком с Кевином уже около года. Он не был доступен для нас во время отборочных матчей. Вы можете почувствовать, насколько он полезен для команды, и нам важно, чтобы остальные ребята выходили на поле в таком настроении, как он», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком данного матча. После этой игры сборная Бельгии набрала три очка и догнала в квартете Е сборную Румынии, также имеющую в своём активе три очка. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению). За счёт дополнительных показателей промежуточное первое место занимает Румыния.