Рубен Невеш — о выходе сборной Португалии из группы: наша первая цель достигнута

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0), а также высказался о выходе своей национальной команды в 1/16 финала.

«Мы провели хорошую игру. Мы сделали именно то, что от нас требовалось. Мы точно знали, с какой командой Турции нам придётся столкнуться, но контролировали игру от начала до конца. Мы забили три мяча, но могли забить и больше.

Первое место в группе? Наша первая цель достигнута, но мы используем каждый момент из каждой игры, чтобы подготовиться ко всему соревнованию. К следующему матчу мы подойдём точно так же, как и к первым двум: постараемся победить, улучшить и выйти в 1/16 лучше, чем сейчас», — приводит слова Невеша пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции и, таким образом, обеспечила себе первое место в группе F.

В активе португальцев стало шесть очков. Подопечные Роберто Мартинеса опережают идущую второй Турцию на три очка. Из-за результата личной встречи турки не смогут обойти португальцев. На третьей строчке в группе F находится Чехия, набравшая одно очко. Замыкает турнирную таблицу группы Грузия также с одним очком.