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Нагельсман пожаловался на плохой газон перед матчем Швейцария — Германия на Евро-2024

Нагельсман пожаловался на плохой газон перед матчем Швейцария — Германия на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман остался недоволен качеством газона на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, на котором сегодня, 23 июня, пройдёт матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Меня больше беспокоит не игра в футбол, а большой риск того, что футболисты могут травмироваться.

С невысокими игроками всё не так плохо, а вот с крупными — это всё равно что ездить на летних шинах зимой. Это способно привести к несчастному случаю. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил шесть месяцев из-за травмы.

Этот газон очень вязкий и мягкий», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, матч Швейцария — Германия начнётся в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии.

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