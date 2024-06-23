Нагельсман пожаловался на плохой газон перед матчем Швейцария — Германия на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман остался недоволен качеством газона на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, на котором сегодня, 23 июня, пройдёт матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией.
«Меня больше беспокоит не игра в футбол, а большой риск того, что футболисты могут травмироваться.
С невысокими игроками всё не так плохо, а вот с крупными — это всё равно что ездить на летних шинах зимой. Это способно привести к несчастному случаю. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил шесть месяцев из-за травмы.
Этот газон очень вязкий и мягкий», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.
Напомним, матч Швейцария — Германия начнётся в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии.
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