Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нагельсман пожаловался на плохой газон перед матчем Швейцария — Германия на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман остался недоволен качеством газона на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, на котором сегодня, 23 июня, пройдёт матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией.

«Меня больше беспокоит не игра в футбол, а большой риск того, что футболисты могут травмироваться.

С невысокими игроками всё не так плохо, а вот с крупными — это всё равно что ездить на летних шинах зимой. Это способно привести к несчастному случаю. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил шесть месяцев из-за травмы.

Этот газон очень вязкий и мягкий», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Напомним, матч Швейцария — Германия начнётся в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии.

Материалы по теме Нагельсман высказался о риске выхода сборной Германии на Испанию в 1/4 финала Евро-2024

Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024: