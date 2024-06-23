«Спартак» сделал предложение мексиканскому форварду «Фейеноорда» Хименесу — Azteca TV

Московский «Спартак» сделал предложение по контракту мексиканскому нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу, сообщает Record со ссылкой на журналиста Azteca TV Давида Медрано.

По информации источника, футболист вместе со своим окружением анализирует предложение и даст ответ в ближайшие дни.

Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Зимой сообщалось о предметном интересе к Хименесу со стороны лондонского «Вест Хэма», а весной форвардом интересовался «Наполи».