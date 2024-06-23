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«Нахожусь на пике карьеры». Гарри Кейн поделился мнением о своём будущем

«Нахожусь на пике карьеры». Гарри Кейн поделился мнением о своём будущем
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Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о состоянии своей карьеры перед матчем со Словенией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чувствую, что нахожусь на пике своей карьеры, и, надеюсь, в ближайшие четыре-пять лет ничего не изменится в худшую сторону. Так что у меня будут возможности, начиная с этого чемпионата Европы, а затем уже и в новом сезоне, в мюнхенской «Баварии». Поэтому я думаю, что самое важное для меня — это то, что я не теряю мотивации, продолжаю двигаться вперёд и поддерживаю людей вокруг меня», — приводит слова Кейна интернет-издание Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

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