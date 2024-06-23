«Нахожусь на пике карьеры». Гарри Кейн поделился мнением о своём будущем

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о состоянии своей карьеры перед матчем со Словенией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Я чувствую, что нахожусь на пике своей карьеры, и, надеюсь, в ближайшие четыре-пять лет ничего не изменится в худшую сторону. Так что у меня будут возможности, начиная с этого чемпионата Европы, а затем уже и в новом сезоне, в мюнхенской «Баварии». Поэтому я думаю, что самое важное для меня — это то, что я не теряю мотивации, продолжаю двигаться вперёд и поддерживаю людей вокруг меня», — приводит слова Кейна интернет-издание Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.