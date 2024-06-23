Рашфорд не хочет покидать «Юнайтед» и намерен наладить отношения с тен Хагом — The Sun

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд осознаёт, что не лучшим образом провёл минувший сезон, однако не хочет покидать «красных дьяволов», надеясь доказать главному тренеру команды Эрику тен Хагу, что он может набрать хорошую форму. Об этом сообщает The Sun.

Источник из окружения футболиста сообщил, что Рашфорд с оптимизмом воспринял новость о продолжении работы тен Хага в «Манчестер Юнайтед», несмотря на наличие у них разногласий, возникших по ходу минувшего сезона, в частности, когда англичанин пропустил тренировку команды из-за того, что накануне отдыхал в ночном клубе. Также Рашфорд понимает, что тен Хаг ценит его, в то время как новый тренер мог бы выставить игрока на трансфер.

Напомним, в минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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