«Здорово, что он с нами». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о защитнике Румынии Дрэгушине

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями о защитнике сборной Румынии Раду Дрэгушине после матча с Бельгией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Он отличный парень и защитник, который действительно любит обороняться. Он делает очень храбрые передачи, а ему всего 22 года. Это здорово, что он с нами в «Тоттенхэме», — приводит слова Постекоглу известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

22-летний Дрэгушин перешёл в «Тоттенхэм» из «Дженоа» в январе 2024 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, Раду перебрался в английский клуб за € 25 млн.

После этого матча сборная Румынии сохранила возможность выйти в плей-офф Евро-2024. Румыны за счёт дополнительных показателей занимают промежуточное первое место. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению).