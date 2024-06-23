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«Здорово, что он с нами». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о защитнике Румынии Дрэгушине

«Здорово, что он с нами». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о защитнике Румынии Дрэгушине
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями о защитнике сборной Румынии Раду Дрэгушине после матча с Бельгией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

«Он отличный парень и защитник, который действительно любит обороняться. Он делает очень храбрые передачи, а ему всего 22 года. Это здорово, что он с нами в «Тоттенхэме», — приводит слова Постекоглу известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

22-летний Дрэгушин перешёл в «Тоттенхэм» из «Дженоа» в январе 2024 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, Раду перебрался в английский клуб за € 25 млн.

После этого матча сборная Румынии сохранила возможность выйти в плей-офф Евро-2024. Румыны за счёт дополнительных показателей занимают промежуточное первое место. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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