Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин: Сафонову будет тяжело в «ПСЖ»

Бывший футболист «Сент-Этьена Б», «ПСВ», московского «Динамо» и «Локомотива» Эрик Корчагин поделился мнением о переходе в «ПСЖ» Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Очень неожиданно, что Сафонов перешёл в «ПСЖ». Ему там будет очень тяжело. Доннарумма выиграет конкуренцию, но есть пример Лунина в «Реале». В него никто не верил, что он будет играть. Ему дали шанс, он вышел и себя проявил. Теперь видно, что это не запасной голкипер, а хороший, сильный вратарь. Мы не знаем, что может случиться завтра, это футбол, всё может произойти. Конечно, правильно, что Сафонов уехал во Францию, но другой момент — будет ли он играть или нет.

Слова Энрике, что не будет чёткого первого номера, — это мотивация вратарям, как и всем остальным футболистам. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день Доннарумма — номер один», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.