Стали известны имена игроков «Барселоны», которые точно не будут проданы нынешним летом

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определил круг футболистов, которые являются ключевыми для его спортивного проекта и точно не будут проданы нынешним летом, несмотря на серьёзность предложений по их трансферу от других клубов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент в «Барселоне» шесть неприкосновенных футболистов: вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитники Гави, Педри, Фермин Лопес, а также нападающий Ламин Ямаль.

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Подчёркивается, что предложения по всем остальным футболистам будут рассмотрены «Барселоной».

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