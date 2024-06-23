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Мор: потеря Гризманна существеннее скажется на сборной Франции, чем отсутствие Мбаппе

Мор: потеря Гризманна существеннее скажется на сборной Франции, чем отсутствие Мбаппе
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

«Если Франция потеряет Гризманна, то это существеннее скажется на игре Франции, чем отсутствие Мбаппе. Антуан полезен тем, что ведёт команду за собой, не стесняется помогать в обороне и в любой момент может забить решающий гол», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

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