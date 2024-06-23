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Тренер Польши Пробеж — о матче с Францией на Евро: будем играть самым сильным составом

Тренер Польши Пробеж — о матче с Францией на Евро: будем играть самым сильным составом
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался об отношении к матчу с Францией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии после досрочного вылета из турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим серьёзно отнестись к встрече с Францией. Это будет подготовка к Лиге наций и квалификации к чемпионату мира. Мы будем играть самым сильным составом, именно тем, что мы будем использовать в этих соревнованиях», — приводит слова Пробежа польское интернет-издание Sport.

Ранее стало известно, что сборная Польши потеряла шансы на выход из группы чемпионата Европы 2024 года. Она стала первой подобной командой на турнире. В последнем туре она встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече 21 июня со счётом 1:3.

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