Тренер Польши Пробеж — о матче с Францией на Евро: будем играть самым сильным составом

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался об отношении к матчу с Францией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии после досрочного вылета из турнира.

«Мы хотим серьёзно отнестись к встрече с Францией. Это будет подготовка к Лиге наций и квалификации к чемпионату мира. Мы будем играть самым сильным составом, именно тем, что мы будем использовать в этих соревнованиях», — приводит слова Пробежа польское интернет-издание Sport.

Ранее стало известно, что сборная Польши потеряла шансы на выход из группы чемпионата Европы 2024 года. Она стала первой подобной командой на турнире. В последнем туре она встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече 21 июня со счётом 1:3.