ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн организовал встречу только игроков сборной Англии после матча с Данией на Евро-2024

Кейн организовал встречу только игроков сборной Англии после матча с Данией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн принял решение провести встречу с другими футболистами «трёх львов» после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1). Об этом сообщает The Sun.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

По информации источника, Кейн решил, что команда нуждается в дополнительном сплочении перед игрой 3-го тура со Словенией, которая состоится 25 июня. Подчёркивается, что капитан сборной Англии не пригласил на встречу тренерский штаб команды. На этой встрече Кейн также напомнил игрокам «трёх львов», что они способны выиграть чемпионат Европы — 2024.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
«Нахожусь на пике карьеры». Гарри Кейн поделился мнением о своём будущем

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android