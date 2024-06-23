Кейн организовал встречу только игроков сборной Англии после матча с Данией на Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн принял решение провести встречу с другими футболистами «трёх львов» после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Кейн решил, что команда нуждается в дополнительном сплочении перед игрой 3-го тура со Словенией, которая состоится 25 июня. Подчёркивается, что капитан сборной Англии не пригласил на встречу тренерский штаб команды. На этой встрече Кейн также напомнил игрокам «трёх львов», что они способны выиграть чемпионат Европы — 2024.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С.

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