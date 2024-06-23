Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Бердыева в «Туран»

Махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе экс-наставника клуба Курбана Бердыева, занимавшего должность советника президента команды. Специалист стал главным тренером азербайджанского клуба «Туран».

«Мы хотим сказать огромное спасибо вам, Курбан Бекиевич! За то, что помогли «Динамо» впервые в его истории выйти в элитный дивизион, за то, чему научили наших игроков, – а научили многому, иначе был бы невозможен итоговый успех.

Отдельное вам спасибо за работу по развитию детско-юношеского футбола в республике, которую вы делали искренне и увлечённо. Успехов вам в новом клубе», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

71-летний Курбан Бердыев известен работой в «Рубине» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, а также в «Ростове» с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и два национальных Суперкубка, а «Ростов» становился серебряным призёром чемпионата страны. Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.