Принц Уильям поговорил с игроками сборной Англии в раздевалке после матча с Данией

Принц Уильям поддержал футболистов сборной Англии после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1), зайдя к ним в раздевалку и сказав, что не стоит сильно расстраиваться из-за подобного результата. Об этом сообщает Daily Mail.

«Он просто пытался поддерживать в нас всех позитивный настрой. Он сказал, что это не конец света», — сказал британскому изданию полузащитник «трёх львов» Адам Уортон.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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