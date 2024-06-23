ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Принц Уильям поговорил с игроками сборной Англии в раздевалке после матча с Данией

Принц Уильям поговорил с игроками сборной Англии в раздевалке после матча с Данией
Аудио-версия:
Комментарии

Принц Уильям поддержал футболистов сборной Англии после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1), зайдя к ним в раздевалку и сказав, что не стоит сильно расстраиваться из-за подобного результата. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Он просто пытался поддерживать в нас всех позитивный настрой. Он сказал, что это не конец света», — сказал британскому изданию полузащитник «трёх львов» Адам Уортон.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Кейн организовал встречу только игроков сборной Англии после матча с Данией на Евро-2024

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android