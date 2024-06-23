Игрок сборной Румынии Дрэгушин: мы заслуживаем выхода из группы, верю в наши шансы

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 со сборной Бельгии (0:2), а также высказался о возможном выходе национальной команды в 1/8 финала.

«Это был сложный матч для нас сегодня. Нам противостояла топ-команда, топ-игроки. У нас были шансы, мы провели хороший второй тайм, но я не знаю, чего нам не хватило. Они показали больше концентрации, когда у них были шансы. Для нас было сложно начать матч с пропущенного гола. У нас был подобный опыт с Израилем в отборочном цикле, но нам удалось перестроиться и переломить ситуацию. Сегодня что-то у нас не получилось.

Думаю, наша защита должна была действовать более решительно, но в матче со Словакией мы продемонстрируем, что заслуживаем выхода из группового этапа. Я очень верю в наши шансы. Мы сосредоточимся на нашей цели, мы всё ещё можем добиться того, чего хотим», — приводит слова Дрэгушина пресс-служба УЕФА.

После этого матча сборная Румынии сохранила возможность выйти в плей-офф Евро-2024. Румыны за счёт дополнительных показателей занимают промежуточное первое место. После двух сыгранных матчей у всех команд группы E по три очка (по одной победе и одному поражению).