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Марко Николич оценил текущий состав ЦСКА

Марко Николич оценил текущий состав ЦСКА
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Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением относительно текущего состава красно-синих.

«Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому. В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-Лиги в новом сезоне. Посмотрим, как пройдёт трансферное окно и для нас, и для других клубов.

Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведётся. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся», — приводит слова Николича Bobsoccer.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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