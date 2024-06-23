Игрок сборной Испании Кукурелья высказался о возможности вернуться в «Барселону»

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья высказался о возможности вернуться в «Барселону» перед матчем с Албанией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

«По сей день я об этом не думаю, этому вообще сейчас нет места в моей голове. Считаю, что это уже прошлое. Никогда не знаешь, что может случиться, но совершенно не думаю об этом. В «Челси» я провёл несколько непростых лет, но счастлив, и моя семья в порядке», — приводит слова Кукурельи интернет-издание Sport.es.

Испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне Кукурелья провёл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.