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Игрок сборной Испании Кукурелья высказался о возможности вернуться в «Барселону»

Игрок сборной Испании Кукурелья высказался о возможности вернуться в «Барселону»
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Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья высказался о возможности вернуться в «Барселону» перед матчем с Албанией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По сей день я об этом не думаю, этому вообще сейчас нет места в моей голове. Считаю, что это уже прошлое. Никогда не знаешь, что может случиться, но совершенно не думаю об этом. В «Челси» я провёл несколько непростых лет, но счастлив, и моя семья в порядке», — приводит слова Кукурельи интернет-издание Sport.es.

Испанец является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне Кукурелья провёл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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