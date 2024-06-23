«Спартаку» предложили кандидатуру Бенхамина Гарре — источник

«Спартаку» была предложена кандидатура 23-летнего крайнего нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на текущий момент у красно-белых есть другие приоритетные варианты на позицию левого вингера, в связи с этим переход Гарре маловероятен. В свою очередь, сам аргентинский футболист рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

Напомним, в минувшем сезоне Гарре принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Аргентинский нападающий выступает в составе «Крыльев Советов» с января 2023 года.