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Фото: девочка в восторге при виде Роналду перед матчем Турция — Португалия на Евро-2024

Фото: девочка в восторге при виде Роналду перед матчем Турция — Португалия на Евро-2024
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Девочка, выводившая на поле вратаря сборной Португалии Диогу Кошту перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (0:3), не смогла сдержать эмоций при виде нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

Сначала девочка прикоснулась к Роналду, что вызвало улыбку у футболиста. Затем она поделилась эмоциями с другой девочкой, стоявшей рядом с ней.

Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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