Фото: девочка в восторге при виде Роналду перед матчем Турция — Португалия на Евро-2024

Девочка, выводившая на поле вратаря сборной Португалии Диогу Кошту перед матчем 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (0:3), не смогла сдержать эмоций при виде нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Сначала девочка прикоснулась к Роналду, что вызвало улыбку у футболиста. Затем она поделилась эмоциями с другой девочкой, стоявшей рядом с ней.
Напомним, в матче Турция — Португалия 39-летний нападающий отметился результативной передачей, которую он отдал на атакующего полузащитника Бруну Фернандеша.
После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала данного соревнования.
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