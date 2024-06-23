Игроком «Локомотива» и сборной Албании Митаем интересуются клубы из Италии — источник

Защитником «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаем интересуются итальянские клубы, сообщает интернет-издание Corriere dello Sport.

По информации источника, игрок был предложен двум командам из Италии: «Болонье» и «Лацио». Клубы заинтересованы в трансфере, но информации о продвинутых переговорах ещё нет.

Ранее сообщалось, что игрока хотел приобрести «Ювентус».

Митай выступает за «Локомотив» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.