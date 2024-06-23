Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав стал футболистом бразильского клуба «Аваи»

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав стал футболистом клуба из бразильской Серии В «Аваи», сообщает пресс-служба команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом 40-летнего форварда был «Атлетико Гойяненсе», за который Лав выступал с 1 января 2024 года. За это время Вагнер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).