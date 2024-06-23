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Нагельсман высказался об изменениях в составе сборной Германии перед матчем со Швейцарией

Нагельсман высказался об изменениях в составе сборной Германии перед матчем со Швейцарией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, намерен ли он вносить изменения в состав немецкой национальной команды перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией, который состоится сегодня, 23 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На текущий момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения жёлтых карточек, ведь полностью верю в состав. Если кто-то из игроков получит дисквалификацию, мы просто выпустим на поле кого-то другого», — приводит слова Нагельсмана сайт УЕФА.

Напомним, матч Швейцария — Германия пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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