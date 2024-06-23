Новичок «Акрона» Васютин: хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень

Новый голкипер «Акрона» Александр Васютин рассказал, что для него значит переход в тольяттинский клуб на нынешнем этапе карьеры.

«Хочу заявить о себе в Премьер-Лиге, показать свой уровень. Чувствую, что ещё не всё показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру. Поскольку команда — новичок РПЛ, будет сложно. Самое главное — постараться закрепиться в Премьер-Лиге, это будет общая цель команды. Против нас точно не будет легко. Нам придётся выкладываться больше чем на сто процентов, потому что быть новичком в РПЛ очень непросто. Могу пообещать, что самоотдача у нас будет запредельная», — сказал Васютин в интервью пресс‑службе клуба на YouTube-канале.

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт вратаря с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Васютина в € 400 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене».