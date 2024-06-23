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Шансы Шотландии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Шансы Шотландии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады
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Стали известны расклады, при которых сборная Шотландия выйдет в плей-офф чемпионата Европы в Германии со второго места в группе А.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шотландцы пройдут в 1/8 финала со второго места, если победят Венгрию, а Швейцария уступит в матче с Германией. Также является важным условие, что Шотландия должна обойти Швейцарию по дополнительным показателям. В случае поражения Шотландия потеряет шансы на выход из группы вовсе.

Четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Ранее сборная Шотландии сыграла вничью со счётом 1:1 с командой Швейцарии в своём втором матче на Евро-2024. На 13-й минуте счёт открыл хавбек «тартановой армии» Скотт Мактоминей, на 26-й минуте Шердан Шакири забил ответный гол. В своём стартовом матче на турнире шотландцы потерпели разгромное поражение от сборной Германии со счётом 1:5.

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