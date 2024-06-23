Шансы сборной Швейцарии на выход в 1/8 финала Евро-2024: расклады

Сегодня, 23 июня, сборная Швейцарии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии. Начало игры запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомится с раскладами, при которых швейцарцы выйдут в 1/8 финала турнира.

На данный момент в активе сборной Швейцарии четыре очка. Если швейцарцы обыграют Германию, то выйдут с первого места группы А. Ничейный результат в этой встрече гарантирует команде Мурада Якина вторую строчку в турнирной таблице. Если Швейцария проиграет Германии, то может упустить вторую строчку, при условии, что Шотландия обыграет Венгрию и превзойдёт швейцарцев по дополнительным показателям.

Четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выйдут в плей-офф турнира.

Ранее Швейцария обыграла Венгрию (3:1) и сыграла вничью с Шотландией (1:1).